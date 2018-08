NAFTA-samtalar fortset på ministernivå torsdag

utenriks

– Våre representantar er i samtalar no, og møtet vil halde på til veldig seint på kvelden. Kanskje vil det vare heile natta, sa Freeland til pressa onsdag kveld.

Torsdag morgon skal arbeidet til handelsrepresentantane gjennomgåast på ministernivå. Dermed kan det sjå ut til at partane er i ferd med å få på plass ein avtale før helga, slik Canadas statsminister Justin Trudeau tidlegare onsdag gav uttrykk for at han håpa å få til.

Fredag er fristen USA har sett for i det minste å ha hovudtrekka i ein ny handelsavtale mellom dei tre landa klare.

