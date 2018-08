Menn som blei lynsja i Mexico var truleg uskuldige

utenriks

Tidlegare hadde lokale innbyggjarar gått laus på dei to mennene på 53 og 21 i landsbyen Acatlán i delstaten Hidalgo. Dei to blei skulda for forsøk på å kidnappa barn.

Politi frå nabostaten Puebla tok difor hand om dei av omsyn til deira eigen tryggleik, og frakta dei til politistasjonen.

Ei sint folkemengde storma likevel bygningen og henta ut mennene, som blei sett fyr på saman med eit køyretøy.

Påtalemakta i Puebla offentleggjorde ei fråsegn onsdag der det heiter at etterforskinga av mennene tyder på at dei ikkje var skuldig i noko brotsverk, og at dei var gardsarbeidarar.

Onsdag slo politiet fast at det lokale politiet ikkje hadde følgt dei gjeldande retningslinjene for varsling ved hendinga. Det blei ikkje bedt om forsterkingar då folkemengda gjekk til angrep.

I Mexico har det ved fleire høve skjedd drap av større folkemengder. I 2015 blei to unge menn som gjennomførte ei spørjeundersøking om tortillaforbruket i byen Ajalpan slegne i hel av ei folkemengde. Også då hadde det gått rykte om at barn hadde blitt bortført.

