FN fryktar gassangrep frå begge sider i Syria

utenriks

FN ber Russland, Iran og Tyrkia om å gjera det dei kan for å hindra ein total katastrofe for dei tre millionar sivile som bur i Idlib.

Spesialutsending Staffan de Mistura seier det er ein høy konsentrasjon av framandkrigarar i enklaven, inkludert 10.000 syriske og irakiske jihadistar. Han fryktar at begge partar kan koma til å bruka klorgass.

Han ber innstendig om at det blir oppretta humanitære korridorar der sivile kan sleppa ut dersom tilhøva inne i byen Idlib blir dramatiske. Det er venta at dei syriske regjeringsstyrkane om kort tid vil starta ein offensiv mot den siste opprørskontrollerte enklaven.

– Eg er på nytt innstilt på å reisa til Idlib, med løyve frå regjeringa, for å prøva å få ein slik korridor på plass, sa de Mistura i Genève torsdag.

Ny bølgje

FNs høgkommissær for flyktningar fryktar at dette kan utløyse ei ny bølgje av menneske som rømmer frå krigsområde. FNs humanitære koordinator i Damaskus trur at så mange som 800.000 menneske kan flykta, og at ei slik utvikling vil setja hjelpeapparatet på umoglege prøvar. Halvparten av befolkninga i Idlib er flyktningar frå andre krigsområde i Syria.

Russiske styresmakter sa onsdag at dei militante i Idlib må likviderast. Utanriksminister Sergej Lavrov skildrar dei som ein verkebyll. Det er venta at ein offensiv i første omgang vil retta seg mot dei sørlege og vestlege delane av det opprørskontrollerte området, ikkje sjølve byen Idlib.

– Dei siste førebuingane for fase éin av offensiven vil bli gjort ferdig innan få timar, seier ei kjelde til Reuters. Det går ikkje fram nøyaktig når angrepet vil koma.

Forhandlingar

Det skal framleis gå føre seg forhandlingar mellom Russland og Tyrkia, som støttar kvar si side i kampane i Syria. Idlib-området grensar mot Tyrkia, og regjeringa i Ankara åtvarar sterkt mot eit storangrep. Iran er også inne i biletet, som støttespelar for Assad-regimet.

I Washington uttrykkjer amerikansk UD uro for utsikta til kraftig forverring av kampane nord i Syria. Den nye spesialutsendingen frå administrasjonen til Syria, James Jeffrey, har teke opp dette med Russlands ambassadør Anatolij Antonov.

– Vi er ikkje berre bekymra for mogleg bruk av kjemiske våpen, men for at all auke av valden i Idlib vil setja infrastrukturen for sivile og samfunnet i alvorleg fare, seier UDs talskvinne Heather Nauert.

Åtvarar USA

Antonov åtvarar på si side amerikanarane mot det han kallar «ugrunna og ulovleg aggresjon mot Syria». Russland har uttrykt bekymring over amerikanske signal om at USA førebur nye angrep, fortel Reuters.

Det er fleire teikn til aukande spenning rundt utviklinga i Syria. Mellom anna er den russiske flåten ifølgje Nato i ferd med å byggje opp eit stort nærvær i Middelhavet utanfor syriske farvatn. Dei russiske styrkane varslar ei større øving med 25 skip og ein rakettkryssar, og i tillegg rundt 30 fly. Øvinga skal skjer første veka i september.

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov uttrykte onsdag håp om at « dei vestlege partnarane våre ikkje vil gje etter for provokasjonane til opprørarane eller forpurra ein antiterroroperasjon».

(©NPK)