EU vil granska skattlegginga til Ungarn av organisasjonar som hjelper asylsøkjarar

Den ungarske lova tok til å gjelda laurdag og inneber at organisasjonar som til dømes arrangerer kurs for asylsøkjarar, må betala ein skatt på 25 prosent på alle midlane dei tek imot frå utlandet.

EU-kommisjonen vil no undersøkja om den nye lova bryt med det eigne lovverket til EU.

– Viss skatten er til hinder for arbeidet til organisasjonane, kan det vera eit lovbrot, opplyste talsmann for EU-kommisjonen Christian Wigans torsdag.

– Inga lov skal føra til at armslaget til organisasjonar i sivilsamfunnet krympar ved at dei blir hindra i å utføra legitime oppgåver, eller ved at det blir sett i verk upassande restriksjonar på arbeidet deira eller høvet dei har til å søkja om og bruka pengestøtte, seier han.

Den ungarske lova skildrar ei rekkje aktivitetar som kan føra til skattlegging, mellom anna kursverksemd og publisering av informasjon for innvandrarar sidan dette blir sett på som propaganda.

Den nye lova har allereie ført til at utdanningsinstitusjonen Central European University har måtta avlysa eit masterprogram for asylsøkarar for å sleppa å bli skattlagt.

