EU-ministrar kjempar for samarbeid mot menneskesmuglarar

– Vi må sjå om vi kan finne eit svar i dag. Det krev ei konstruktiv haldning frå alle. Det krev at alle tar ansvar, seier EUs utanrikssjef Federica Mogherini.

Torsdag møtest EUs forsvarsministrar til eit uformelt møte i Wien. I forkant av møtet har Italias forsvarsminister Elisabetta Trenta trua med å stengje italienske hamnar for migrantar dersom ikkje fleire av landa ved Middelhavet også tar sin del.

Dette truar framtida for EUs militære operasjon «Sophia» som vart sett i gang i 2015 for å motverke menneskesmugling ved kysten av Libya. Planen var opphavleg at operasjonen skulle vare ut 2018, men Mogherini understrekar at ho har fått bekrefta at alle EUs medlemsland ønsker at operasjonen skal fortsette.

Mogherini, som sjølv er italiensk, er også klar på at menneskesmuglinga er ei felles europeisk sak, og at det ikkje berre er eitt land som skal ta heile ansvaret.

– Det er derfor vi har ein EU-operasjon til sjøs og det er derfor eg meiner, sjølv om dette er ein veldig vanskeleg diskusjon, at det ville vere bra dersom medlemslanda vurderer å ta meir ansvar, seier ho.

– Eg vil gjerne minne om korleis situasjonen var før «Sophia». Den har vore eit stort framsteg for unionen. Resultata i form av kamp mot menneskesmugling og ein reduksjon av straumen av migrantar er openberre, seier Mogherini.

