Amerikansk soldat gav drone og hemmelege dokument til IS

Onsdag erklærte 35 år gamle Ikaika Kang seg skuldig i alle dei fire skuldingane påtalemakta har mot han. Soldaten fortalde at dronen hadde til formål å spore opp amerikanske soldatar.

Påtalemakta meiner Kang begynte å sympatisere med IS i 2016, kort tid før FBI innleidde etterforskinga mot han i august same år. Etterforskinga har avdekt at den dåverande soldaten leverte store mengder digitale dokument til IS.

Dokumenta inneheldt sensitive opplysningar blant anna om våpenfiler i det amerikanske militæret og detaljar rundt styresystema til amerikanske kampfly. I tillegg inneheldt dokumenta opplysningar om ei rad amerikanske soldatar.

Gjennom sin rolle som kontrollmannskap for den militære flytrafikken hadde Kang også informasjon om kallesignal, radiofrekvensar og framgangsmetodar for ulike oppdrag.

Ved eitt av møta Kang hadde med representantar for IS, kyssa han flagget til terrorgruppa og sverja truskap til gruppa. Han skal ha gitt uttrykk for at han ønskte å gjennomføre eit terrorangrep i Honolulu, men vart arrestert av FBI kort tid etterpå.

Kang kan få ei straff på 25 års fengsel når han får sin dom 10. desember i år. Dersom han ikkje hadde tilstått, ville han risikert ein livstidsdom.

