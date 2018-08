Tysk ytre høgre samlar seg til ny protest

utenriks

Protestmarsjen skal finne stad i byen Chemnitz, der knivdrapet på ein 35 år gammal tyskar natt til søndag utløyste innvandrarfiendtlege demonstrasjonar både søndag og måndag. Rundt 6.000 menneske demonstrerte og ropte slagord som «vi er folket» og «de er ikkje velkomne her».

Hundrevis av politifolk måtte bruke vasskanonar for å skilje dei svært høglydte demonstrantane – dei fleste menn – frå om lag 1.000 motdemonstrantar. Begge leirar kasta brannbomber og andre gjenstandar, og fleire vart skadde og måtte til sjukehus for behandling.

Ytre høgrepartiet Alternativ für Deutshcland (AfD) og den antiislamske Pegida-rørsla varslar ein felles protestmarsj laurdag ettermiddag i Chemnitz, som ligg i delstaten Sachsen i det austlege Tyskland.

AfDs avdeling i Sachsen seier i ei kunngjering at opptoget laurdag «vil gi alle ei moglegheit til å sørgje over drapet på Daniel H og alle offer for påtvungen multikulturalisme». AfDs lokale leiar, Jörg Meuthen, insisterer på at det ikkje er AfD som hissar til vald, men at det lenge har lege ein mørk skugge over landet som forklarar utbrotet.

Politiet i Sachsen vart onsdag kritisert for å ha oppelda til demonstrasjonar ved å leke opplysningar om arrestasjonen av ein irakar og ein syrar til grupper på ytre høgre fløy.

– Det er uakseptabelt at nokon i politiet kan leke slike opplysningar, samtidig som dei veit at dei gjer seg skuldig i eit lovbrot, seier visestatsminister Martin Dulig i Sachsen. Delstaten, som ligg i det tidlegare Aust-Tyskland, er berykta for framandfiendtlege haldningar og motstand mot folk med islamsk bakgrunn.

Også innanriksminister Horst Seehofer seier at lekkasjen i samband med drapet er fullstendig uhaldbart. Påtalemakta har innleidde etterforsking for å komme til botns i kva som skjedde.

(©NPK)