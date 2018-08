Tyrkisk lire fortset fallet

utenriks

Valutaen har i lengre tid vore svekt på grunn av tvil om den økonomiske politikken som president Recep Tayyip Erdogan fører. Også Erdogans verbale krig med president Donald Trump og den gryande handelskrigen mellom dei to landa har uthola verdien av tyrkiske lire.

Den siste månaden har verdien falle 25 prosent mot dollar, mens tapet sidan januar er på over 40 prosent.

Kredittvurderingsbyrået Moody's justerte måndag ned kredittverdet til 14 bankar med eitt hakk og fire andre med to hakk, blant dei dei to store utlånsbankane Denizbank og Is Bank.

Den tyrkiske sentralbanken gjentok onsdag at den vil forsyne bankane med all den likviditet som er nødvendig. Inflasjonen i Tyrkia er for tida rundt 16 prosent, og underskotet for statsfinansane berre veks. Tyrkisk næringsliv har ikkje tru på at finansgrepa vil virke og fryktar at liren vil svekkjast ytterlegare.

Tyrkias økonomi- og finansminister Berat Albayrak, som også er Erdogans svigerson, seier at han tidleg i september vil legge fram ein plan som skal turnere dei utfordringar tyrkisk økonomi står overfor, og skape ro i marknadane.

(©NPK)