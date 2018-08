Storbritannia opnar ambassadar i Tsjad og Niger

utenriks

Kunngjeringa kom samtidig med at statsminister Theresa May avslutta sitt besøk i Sør-Afrika og sette kursen for Nigeria og Kenya. Dette er Mays første tur til Afrika som statsminister.

– I ein av Afrikas mest skjøre regionar vil vi støtte afrikanske leiarar i deira arbeid med å handtere dei underliggjande årsakene til ustabilitet og konflikt. Den utvide interessa frå britisk side inneber ei opptrapping av innsatsen innan diplomati, forsvar og utvikling. Vi ønsker å skape nye partnarskap og framtidsutsikter, for dermed å dempe moglege farar mot britisk og europeisk sikkerheit, heiter det i kunngjeringa frå UD.

Jihadistgruppa Boko Haram har herja i regionen heilt sidan 2009 og forårsaka store øydeleggingar. Minst 20.000 menneskeliv er gått tapt, og over to millionar er på flukt, i det FNs kallar ei humanitær krise.

Storbritannia har hatt interessekontor i Tsjad og Niger, men desse blir no oppgraderte til ambassadar.

