Storbritannia og Nigeria inngår forsvarspakt mot Boko Haram

Avtalen vart signert under besøket til statsminister Theresa May onsdag. May sa etter eit møte med president Muhammadu Buhari at dei to landa skal samarbeide for å betre sikkerheita og kjempe imot menneskehandel.

Forsvarssamarbeidet inneber blant anna at britane skal trene nigerianske soldatar og at det nigerianske forsvaret skal få militærutstyr frå Storbritannia. Dei to landa har også inngått ein avtale om økonomisk samarbeid.

Britisk UD kunngjorde onsdag at Storbritannia opnar ambassadar i Tsjad og Niger, der det tidlegare har vore interessekontor. Kunngjeringa kom samtidig med at statsminister Theresa May avslutta sitt besøk i Sør-Afrika.

Etter samtalane i Lagos fortset May til Kenya. Dette er Mays første tur til Afrika som statsminister.

–Den utvida interessa frå britisk side inneber ei opptrapping av innsatsen innan diplomati, forsvar og utvikling. Vi ønsker å skape nye partnarskap og framtidsutsikter, for dermed å dempe moglege farar mot britisk og europeisk sikkerheit, heiter det i kunngjeringa frå UD.

Jihadistgruppa Boko Haram har herja i regionen heilt sidan 2009 og forårsaka store øydeleggingar. Minst 20.000 menneskeliv er gått tapt, og over to millionar er på flukt, i det FNs kallar ei humanitær krise.

