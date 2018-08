Putin beordrar mjukare pensjonsreform

utenriks

Underhuset i den russiske nasjonalforsamlinga har gitt grønt lys for ein reform der pensjonsalderen for russiske kvinner blir auka frå 55 til 63 år, og pensjonsalderen for menn blir auka frå 60 til 65.

Putin, som fram til no har distansert seg frå reformforslaget, kommenterte det i ein TV-sendt tale onsdag ettermiddag. Der sa han at pensjonsalderen for kvinner berre bør aukast til 60 år.

– Behandlinga av kvinner i vårt land er spesiell, den er skånsam, sa Putin.

Presidenten foreslo også at kvinner med store familiar skal kunne pensjonere seg enda tidlegare, og at bedrifter som nektar å tilsetje folk som nærmar seg pensjonsalder, bør bli rettsforfølgde.

Den russiske presidenten nemnde ingen endringar i den foreslåtte planen for menns pensjonsalder og streka under at reforma er nødvendig.

– Vi kjem til å vere nøydde til å ta ei vanskeleg, men nødvendig avgjerd. Eg ber dykk møte dette med forståing, sa Putin.

Pensjonsalderen i Russland er blant verdas lågaste og har vore urørt i sidan tidleg på 1930-talet. Russlands befolkning bli stadig eldre, og pensjonsforpliktingane utgjer ein aukande del av statsbudsjettet.

Reforma er likevel svært upopulær i det russiske folk. Motstandarane peiker blant anna på at den gjennomsnittlege russiske mann knapt nok lever til han blir 65 år.

Dei siste månadene har det vore fleire protestar i fleire russiske byar, og støtta til Putin fall i juli til 64 prosent, ned frå 80 prosent månaden før.

(©NPK)