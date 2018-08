Myanmar nektar å bukke under for press frå FN

utenriks

Landet har vore under hardt press denne veka etter at det blei sloppe ein FN-rapport om militæraksjonen i fjor i delstaten Rakhine, som drev meir enn 700.000 frå den rohingya-muslimske minoritetsbefolkninga på flukt til Bangladesh.

I rapporten blei Myanmars militærleiarar skulda for folkemord mot rohingya-befolkninga i Rakhine, og dessutan til brotsverk mot menneskja, derunder valdtekt, seksuell vald og massedrap.

I ein sesjon seint tysdag tok fleire land i FNs tryggingsråd, deriblant USA, til orde for at Myanmars militærleiarar må stillast til ansvar for desse brotsverka.

Onsdag nekta Myanmar igjen å gjere dette, samtidig som dei tok opp att at dei avviser konklusjonane i FN-rapporten.

– Vi gav ikkje FN-granskarar tilgjenge til Myanmar. Derfor er vi ueinige med konklusjonane deira, og vil ikkje akseptere nokon resolusjonar frå FNs menneskerettsråd, seier regjeringstalsperson Zaw Htay.

Han peikte igjen på at Myanmar har danna si eiga «uavhengige» granskingsgruppe, som han seier blei sett saman for å svare på «falske skuldingar frå FN-organ og andre internasjonale samfunn».

Myanmar har nulltoleranse for brot på menneskerettane, seier Htay, samtidig som han strekar under at det trengst sterke og konkrete bevis før dei vil rettsforfølgde nokon for slike lovbrot.

