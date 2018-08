Kampane blussar opp i det austlege Ukraina

utenriks

Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa (OSSE) opplyste onsdag at det sidan midnatt hadde vore over 70 brot på våpenkvila som begge partar seier dei er bundne av, men ikkje etterlever.

Det er OSSEs eigne observatørar som melder om dei mange trefningane mellom ukrainske regjeringsstyrkar og prorussiske opprørarar.

– Begge partar må respektere sine forpliktingar. Kampane må stanse umiddelbart for å beskytte ukrainarar som lever på begge sider av frontlinja, seier OSSE.

I førre veke opplyste ukrainske militærmyndigheiter at fire av deira soldatar var blitt drepne i kampar, trass i at begge sider fornya sin intensjon om å overhalde våpenkvila. Dagen før denne siste kunngjeringa kom, uttalte OSSE at sommaren hadde vore den rolegaste sidan konflikten braut ut for fire år sidan.

Opprøret i det austlege Ukraina eskalerte etter at den russiskvennlege presidenten Viktor Janukovitsj vart styrta i 2014. Over 10.000 menneske er ifølgje FN blitt drepne i denne krigen som skiftar i intensitet og mediemerksemd.

President Vladimir Putin, som har representert opprørarane i fredssamtalar, antyda i førre veke at han kunne vurdere å støtte ein fredsbevarande styrke frå FN i dei omstridde, austlege områda. Tysklands statsminister Angela Merkel, som ofte får jobben med å utøve press mot Putin på vegner av EU, seier at Tyskland også vil støtte utplasseringa av ein slik styrke.

(©NPK)