Israelske nasjonalistar feirar dom som kan gjere isolert busetjing på Vestbreidda lovleg

utenriks

Ein domstol i Jerusalem godkjente tysdag busetjinga Mitzpe Carmit nær Ramallah med den grunngjevinga at busetjarane handla i god tru og at dei ikkje visste at dei oppførte husa sine på privat, palestinsk jord på Vestbreidda.

Justisminister Ayelet Shaked frå det busetjingsvenlege partiet Jødisk heim kallar domsavseiinga som ein stor siger for heile settlerrørsla.

Men rettsavgjerda er ikkje rettskraftig. Den vil bli anka til israelsk Høgsterett, som tidlegare har beordra riving av liknande forsøk på permanent busetjing inne på palestinsk område.

Verdssamfunnet reknar alle busetjingar på den okkuperte Vestbreidda som ulovlege i samsvar med folkeretten. Israelske styresmakter er ikkje samd i dette og har oppmuntra fleire hundre tusen israelarar til å busetje seg i dei okkuperte områda.

