Facebooks videoteneste blir lansert globalt

Tenesta har vore tilgjengeleg i USA i over eit år, og planen var heile vegen at den etter kvart også skulle bli rulla ut globalt.

Watch-biblioteket vil vere sett saman av ei blanding av underhaldning og seriøst innhald, ifølgje Facebook.

– Vi har designa dette produktet ikkje berre for tankelaust forbruk, men også for å få folk til å engasjere seg, seier Fidji Simo, Facebooks visesjef for video.

Strøymetenesta blir lansert i ei tid der forbrukarane flyttar seg bort frå tradisjonell, lineær TV, og heller bruker strøymetenester som Netflix og HBO eller videotenester som YouTube.

Facebook har det siste året arbeidd med å utvide videobiblioteket sitt med sine eigne TV-produksjonar og kunngjorde denne veka at dei også vil introdusere nye format som interaktive konkurranseprogram, quizar og meiningsmålingar.

Kunngjeringa om at tenesta blir rulla ut globalt kjem to veker etter at Facebook sikra seg rettane til å sende spansk eliteserie i India og europeiske Meisterliga-kampar i Latin-Amerika.

Hovuddelen av innhaldet vil likevel vere brukargenerert, og tenesta blir samanlikna meir med YouTube enn Netflix.

– Innhald finansiert av oss er ein veldig liten del av innhaldet som er tilgjengeleg på Watch, seier Simo.

