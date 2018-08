Brasil set inn militæret ved grensa til Venezuela

utenriks

Meir enn 4.000 venezuelanarar flyktar til nabolanda kvar einaste dag som følgje av den sosioøkonomiske krisen i landet, og ein stor del av dei reiser sørover til Brasil.

Tidlegare denne månaden kokte det over for lokale innbyggjarar i grensebyen Paracaima i Brasil, som gjekk laus på venezuelanarar med steinar, sette fyr på skura deira og jaga hundrevis av dei tilbake over grensa.

President Temer seier tiltaket har som føremål å gi sikkerheit både til brasilianarar og venezuelanske flyktningar.

Den fattige delstaten Roraima nord i Brasil, der Paracaima ligg, har passert Rio Grande do Norte som den med høgast dødelegheit. Mellom januar og juni blei det gjort 27,7 drap per 100.000 innbyggjarar i delstaten.

(©NPK)