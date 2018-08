Avis: Overveldande fleirtal vil ha slutt på sommartid i EU

utenriks

Undersøkinga, som blei gjennomført av EU-kommisjonen mellom tidleg i juli og midten av august, fekk meir enn 4,6 millionar svar. Det er rekord for EU. Meir enn tre millionar av svara kom frå Tyskland.

Meir ein 80 prosent sa dei ville fjerne ordninga med å skru klokka éin time fram i mars og éin tilbake i oktober for å nyttiggjere seg av sollyset lenger, skriv Westfalenpost.

Av dei som ønsker å skrote ordninga, svarte dei fleste at dei ønsker at klokka haldast fast på sommartid, som ligg to timar før GMT i mesteparten av Europa, ifølgje avisa.

Ein talsperson for EU-kommisjonen sa seint tysdag kveld at deira medlemmer vil gjennomgå resultatet frå undersøkinga internt før dei kjem med nokre offentlege utsegner.

Resultatet frå undersøkinga er ikkje bindande for EUs politikk. EU-parlamentet og regjeringane i medlemslanda har det avgjerande ordet i saka.

(©NPK)