Vatikanet endrar pave-utsegn om psykiatrisk hjelp til unge homofile

utenriks

På flyet heim til Roma etter eit besøk i Irland fekk paven spørsmål frå ein journalist om kva for eit råd han vil gi til foreldre med barn som viser teikn til å vere homofile.

– Først av alt vil eg si at dei må be, ikkje fordømme. Dei må gå i dialog, dei må forstå og dei må gi sonen eller dottera rom, sa han.

Foreldra må også ta med alderen til barna i vurderinga, heldt paven fram.

– Når det viser seg heilt frå barndommen av, er det mykje som kan gjerast ved hjelp av psykiatri, slik at ein kan sjå korleis det ligg an. Det er noko heilt anna dersom det kjem til syne etter 20 år, sa pave Frans.

Han streka også under at svaret frå foreldra ikkje bør vere stille.

– Det vil vere gale av ein far eller mor å oversjå ein son eller ei dotter med homofile tendensar, sa paven.

Då Vatikanet seinare publiserte ei attgiving av pavens utsegner, var likevel referansen til psykiatri fjerna.

På spørsmål frå AFP seier ei talskvinne for Vatikanet at dette blei gjort «for å hindre at tankane til paven blei endra».

– Då paven refererte til psykiatri, er det tydeleg at han gjorde det for å streke under eit døme på ting som kan gjerast. Men med det ordet mente han ikkje å si at det (homofili) er mental sjukdom, seier talskvinna.

(©NPK)