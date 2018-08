Tyske styresmakter: – Falske nyheiter haussa opp ytre høgre-demonstrantar

utenriks

– Vi er nøydd til å innsjå at mobilisering på internett er sterkare no enn det var før, seier ministerpresident Michael Kretschmer i den tyske delstaten Sachsen, der Chemnitz ligg.

Om lag 5.000 høgreorienterte innvandringsmotstandarar samla seg i Chemnitz gater i protest mot eit knivdrap på ein 35 år gammal tyskar to døgn tidlegare.

Dei valdelege opptøyane vart delvis haussa opp av falske påstandar om at drapsofferet skal ha blanda seg inn for å forsvare ei kvinne.

Politiet har tilbakevist påstandane, som vart spreidd rundt på sosiale medium av ytre høgregrupper og initiativtakar til demonstrasjonane, gruppa Pro Chemnitz.

– Sinnet til demonstrantane var basert på framandfrykt, falsk informasjon og konspirasjonsteoriar. Det var basert på 'fake news', seier Kretschmer.

Den antiislamske Pegida-rørsla hadde oppfordra til protestane på sosiale medium etter at to asylsøkarar frå Syria og Irak vart varetektsfengsla og sikta for knivstikkinga.

