Toyota investerer vidare i Uber – no med sjølvkøyrande bilar

Avtalen mellom Toyota og Uber, som blei presentert tysdag, inneber at drygt 4 milliardar kroner skal brukast på å sørgje for at bilane i køyretenesta i USA frå 2021 skal inkludere Toyota-modellar med innebygd sjølvkøyrande teknologi.

Analytikarar seier nyheita viser at Toyota ligg heilt i front når det gjeld utvikling av førarlause bilar for framtida. Det skal vere snakk om fleire hundre bilar som skal ut på vegen i første fase av prosjektet, det første i sitt slag for Uber.

Køyretøya skal kunne eigast og blir drifta av tredjepart, opplyser selskapa.

Toyota inngjekk samarbeid med Uber i 2016, omtrent på same tid som konkurrenten Volkswagen valde å samarbeide med tenesta Gett.

Ifølgje avtalen er Uber no verdt 72 milliardar dollar, eller nesten 600 milliardar kroner.

