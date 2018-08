Miljøministeren i Frankrike går av

utenriks

Hulot var mellom dei mest populære i regjeringa, og avgangen blir rekna som eit slag for president Emmanuel Macron.

Hulot er ein tidlegare TV-personlegdom og miljøaktivist og har hatt fleire kranglar med regjeringskollegaar om politikk.

– Eg har bestemt å forlate regjeringa, sa Hulot i ei overraskande kunngjering på radiokanalen Inter. Han la til at han følte seg «heilt åleine» i kampen for miljøsaker i regjeringa.

Vidare sa han at han verken hadde informert Macron eller statsminister Édouard Philippe om avgjerda.

– Det er ei ærleg og ansvarleg avgjerd, la han til.

Avgangen føyer seg inn i rekka av problem for Macron. På grunn av svekt økonomisk vekst har regjeringa problem med å komme i hamn med eit budsjett for 2019. Statsminister Philippe kunngjorde i helga at målet om å kutte i budsjettunderskotet må bli redusert.

På det diplomatiske feltet slit Macron med å overtyde sine europeiske partnarar om behovet for eit meir integrert EU, og innsatsen for å få eit godt forhold til USAs president Donald Trump har gitt få konkrete resultat.

Macron er tysdag på veg til Danmark, der han skal på statsbesøk.

(©NPK)