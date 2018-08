Kinesisk avis: Kina droppar tobarnspolitikken

utenriks

Den statlege avisa siterte måndag delar av utkastet til revidert privatrettsleg lovgjevnad for den kinesiske familiepolitikken, som har vore svært omstridd i fleire tiår. Ord som «familieplanlegging» er fjerna og finst ikkje i det heile tatt i den nye lovteksten. Det blir også slutt på bøter, tvangsabortar og sterilisering som verkemiddel mot dei som allereie har fått maksimalt tillatt talet på barn, som per i dag er to, noko som tyder på at forbod mot å få meir enn to barn kan bli fjerna.

Kina endra i 2015 loven om at par berre kunne få eitt barn kvar, eittbarnspolitikken, til at dei kunne få to barn. Håpet var å snu ein tendens som om få år vil føre til ein omfattande eldrebølgje, men i januar i år viste tal at sjølv om kinesiske par no får lov til å få to barn, sokk fødselsraten i Kina i 2017.

I utkastet til nye reglar står det ikkje eksplisitt at tobarnspolitikken blir skrota, og det blir ikkje oppgitt noko maksimalt tal på barn du kan få eller om ein kan få så mange barn ein vil.

Utkastet skal bli diskutert i den ståande komiteen i Folkekongressen denne veka og nye reglar for innbyggjarar i Kina skal bli ferdig innan 2020.

Kommunistpartiet innførte eittbarnspolitikken i 1979 i eit forsøk på å avgrense befolkningsveksten i landet.

