FN-ekspertar: Krigførande partar i Jemen kan ha gjort seg skuldige i krigsbrotsverk

utenriks

Valdtekt, tortur, forsvinningar og «fråtaking av retten til å leve» er mellom krigsbrotsverka dei tre landa kan ha gjort seg skuldig i gjennom dryge tre år med eskalerande kampar mot opprørarane i Jemen, ifølgje FNs menneskerettsgranskarane.

– Vi har rimeleg grunnlag for å tru at regjeringane i Jemen, Emirata og Saudi-Arabia er ansvarlege for brot på menneskerettane, heiter det i rapporten deira.

I rapporten peiker granskarane også på at krigsbrotsverk kan vere gjort av sjia-opprørarane i Jemen, som har kriga mot den saudileidde koalisjonen og jemenittiske regjeringa sidan mars 2015. Dei blir skulda for tilfeldige pågripingar, tortur og rekruttering av barnesoldatar.

FN-ekspertane har også sett på skadane frå luftangrepa frå den saudileidde koalisjonen, det stridsmiddelet som har kravd desidert flest menneskeliv det siste året. Totalt har minst 6.475 menneske blitt drepne i konflikten mellom mars 2015 og juni i år.

– Men talet er truleg mykje høgre, strekar FN-granskarane under.

FN-ekspertane ber det internasjonale samfunnet om å «la vere å selje våpen som kan bli brukt i konflikten». Tilsynelatande er dette ei tilvising til land som Noreg, USA og Storbritannia, som har selt militært materiell til den saudileidde koalisjonen, og til Iran, som koalisjonen skuldar for å væpne houthi-opprørarane i Jemen.

FN-granskarane fekk berre tilgang til delar av Jemen då dei laga sin første rapport til FNs menneskerettsråd.

Tidlegare har FN skildra Jemen som den verste humanitære krisen i verda, ettersom tre firedelar av befolkninga i landet på 20 millionar trenger humanitær hjelp. Krigen har rasert helsesystema i landet, og danna grunnlaget for den største koleraepidemien i fjor.

(©NPK)