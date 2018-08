Danske tiltalt for ulvedrap, første gong sidan 1800-talet

utenriks

Påtalemakta på Vest-Jylland opplyste tysdag at det er reist tiltale mot ein 66 år gammal mann etter at ein ulv vart skoten på eit jorde ved Ulfborg vest for Herning 16. april i år.

Mannen nektar seg skuldig i å ha brote jaktlova og eit fredingsvedtak.

Ifølgje påtalemakta er saka historisk.

– Det er første gong sidan byrjinga av 1800-talet av vi har kjennskap til at ein ulv er blitt skoten i Danmark, seier aktor Ulrik Panduro.

– Det er snakk om å skyte eit dyr som er totalfreda i mesteparten av Europa, legg han til.

Ettersom påtalemakta meiner at det var ei heilt bevisst handling, blir det lagt ned påstand om ei fengselsstraff utan vilkår.

Episoden på jordet vart filma. På opptaket kan ein sjå ein bil som står parkert på ein veg. Ein ulv spring forbi på jordet, og det blir fyrt av tre skot, av dei rammar eitt ulven.

Saka har skapt stor diskusjon i Danmark, og forsvararen til mannen, Jan Schneider, peikar på at mange av innlegga har vore usaklege, og både han og klienten er blitt trua.

– Eg oppfordrar alle som ønsker å delta i debatten til å halde ein ordentleg og sakleg tone, seier Schneider.

Etter eit langt fråvær vart det i 2012 fastslått at ulven var tilbake i Danmark då det vart funne ein død ulv i Thy på Jylland. Styresmaktene meiner at det for tida finst to vaksne ulvar og to til fire kvelpar på Jylland.

