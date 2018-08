Danmark og Austerrike samarbeider om retursenter for asylsøkarar utanfor Europa

utenriks

Danmarks utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg opplyser at prosjektet har gått føre seg sidan i vår. Når senteret eventuelt vil stå ferdig, er likevel uvisst. Det blir uansett ikkje ferdigstilt i år, ifølgje ministeren.

– Kort sagt betyr det at vi må sikre at personar som ikkje har rett til å vere i Danmark, må dra, sa Støjberg under eit møte i Europautvalet i Folketinget tysdag.

Utvalet hadde kalla inn Støjberg fordi dei ønskte å vite meir om planane etter at dei vart nemnt av statsminister Lars Løkke Rasmussen i ein tale i juni.

Ministeren var likevel tilbakehalden med å gi fleire opplysningar av omsyn til det arbeidet som går føre seg.

(©NPK)