Pave Frans vil ikkje uttale seg om McCarrick-skuldingar

I eit elleve sider langt brev hevdar den tidlegare erkebiskopen Carlo Maria Vigano, som var Vatikanets ambassadør til USA, at han fortalde pave Frans om skuldingane mot kardinal McCarrick (88) få månader etter at Frans blei innsett i 2013.

Pave Frans sa på ein pressekonferanse søndag at brevet kan bli lest som eit homofobisk manifest og eit angrep på Frans og hans allierte, og at sidan brevet «snakkar for seg», vil han ikkje kommentere det.

På spørsmål om saka sa paven at han stoler på at journalistane sjølv klarer å gjere seg opp ei meining, og at han ikkje vil seie eit ord om brevet.

Brevet blei publisert av konservative katolske medium søndag under pave Frans' besøk i Irland, der overhovudet i den katolske kyrkja enda ein gong bad om tilgjeving for overgrepa prestar har gjort mot barn.

I sommar blei McCarrick den første kardinal i moderne tid som gjekk av då pave Frans godtok avskjedssøknaden hans. Det skjedde etter at ei amerikansk kyrkjegransking slo fast at skuldinga om at han hadde forgripe seg seksuelt på ein 16-åring, var truverdig. Den avsette kardinalen har sagt han ikkje kan huske å ha gjort overgrep.

