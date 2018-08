Merkel fordømmer jakt på utlendingar etter drap i Chemnitz

utenriks

To menn på 23 og 22 år frå høvesvis Syria og Irak vart måndag varetektsfengsla i samband med at ein 35 år gammal tysk mann vart stukken fleire gonger med kniv under ein krangel tidleg søndag morgon. Han døydde seinare på sjukehus. To andre menn, begge i 30-åra, fekk alvorlege skadar under slåstkampen, som skjedde like ved gatene der byfestivalen vart arrangert.

Søndag samla rundt 800 menneske seg for å demonstrere mot innvandring, ein protest som utvikla seg til eit valdeleg kaos der fleire ropte skjellsord mot personar som såg utanlandske ut. Enkelte kasta også flasker mot menneske dei antok var utanlandske.

Uroa førte etter kvart til samanstøytar mellom politiet og høgreekstreme demonstrantar.

Bilde på sosiale medium viser korleis sinte demonstrantar ropar «vi er folket» og «de er ikkje velkomne her» til menneske med mørkare trekk enn den jamne tyskar.

Ifølgje politiet angreip høgreekstremistar ein 18 år gammal afghanar og den tyske venninna hans på 15 år. Dei slo ein 18 år gammal syrar, og greip tak i og trua ein 30 år gammal bulgarsk mann.

– Prøver å spreie hat

Statsminister Angela Merkels talsmann, Steffen Seibert, fordømte måndag dei valdelege protestane.

– Vi vil ikkje akseptere denne type mobb-liknande åtferd, denne type jakt på menneske med annleis utsjånad, ein ulik bakgrunn, eller forsøket på å spreie hat i gatene. Dette har ingen plass i våre byar, og eg kan fastslå på vegner av regjeringa at vi sterkt fordømmer dette, seier Seibert.

Måndag kveld samla over tusen menneske seg til ein antirasistisk demonstrasjon som svar på dei valdelege protestane dagen før.

– Eit anna ansikt

– Jakta på menneske som ser utanlandske ut, gjer oss urolege. Vi vil vise at Chemnitz har eit anna ansikt: Open mot verda og mot framandfrykt, sa Tim Detzner, leiar for det venstreorienterte partiet Die Linke, då han talte framfor rådhuset måndag kveld.

Chemnitz ligg i delstaten Sachsen der den sterkt innvandringskritiske Pegida-rørsla i si tid vart stifta.

Pegida oppfordra også til demonstrasjonar måndag, og politiet har kalla inn forsterkingar av frykt for samanstøytar mellom ulike demonstrantar.

(©NPK)