Macron: Europas sikkerheit kan ikkje lenger avhenge av USA

utenriks

– Denne forsterka solidariteten vil innebere ei endring av den europeiske forsvars- og sikkerheitsarkitekturen, sa Macron i ein tale til franske diplomatar i Paris måndag.

Presidenten opplyste at han vil fremme nye forslag i EU om felles forsvarsprosjekt. Slik skal europeiske land gradvis kunne redusere avhengnaden av amerikansk militærmakt.

– Europa kan ikkje lenger stole på USA for eiga sikkerheit. Det er opp til oss å garantere europeisk sikkerheit, sa Macron.

Kritikk av nasjonalisme

Den franske presidenten ønsker samtalar om forsvarssamarbeid med alle europeiske land.

Også Russland kan bli inkludert i samtalane – så framt det blir gjort framskritt i forsøka på å avslutte konflikten mellom prorussiske opprørarar og regjeringsstyrkar i Ukraina.

Macron kom også med kritikk av nasjonalistiske og populistiske leiarar i Aust-Europa og Italia.

– Frankrike ønsker eit Europa som beskyttar, sjølv om ekstremismen har vakse seg sterkare og nasjonalismen har vakna.

Presidenten påpeikte at den EU-kritiske retorikken i Ungarn og andre land ser ut til å stilne når dei får økonomisk støtte frå EU.

– Gjeld ikkje lenger

Også Tysklands utanriksminister Heiko Maas har fleire gonger gitt uttrykk for at Europa i større grad må ta ansvar for eigen sikkerheit.

– Nokre ting pleidde vi å ta for gitt, spesielt at USA ville garantere for Europas generelle sikkerheit. Dette gjeld ikkje lenger, sa han i juni i år.

Måndag tok Maas til orde for ein «multilateral allianse» stilt overfor land som Saudi-Arabia og Russland – og USAs president Donald Trump.

Forholdet mellom USA og europeiske land har vore ramma av ein rekke konfliktar etter at Trump overtok som president. Trump har fleire gonger skulda europeiske NATO-land for å bruke for lite pengar på forsvar.

I tillegg har han innført nye tollbarrierar mellom USA og EU. Europeiske land har også reagert sterkt på Trumps avgjerder om å trekke USA frå Parisavtalen og atomavtalen med Iran.

