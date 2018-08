WHO: Ebola-utbrot i Kongo spreier seg til by omringa av opprørarar

utenriks

Eitt sannsynleg tilfelle og eitt mistenkt tilfelle er registrert i Oicha, som ligg i provinsen Nord-Kivu lengst nordaust i Kongo, nær grensa til Uganda. Det opplyser WHOs nødrespons-sjef Peter Salama.

Oicha er ikkje kontrollert av opprørarar, men byen er fullstendig omringa av ei ugandisk opprørsgruppe.

– For første gong har vi eit stadfesta tilfelle i eit område med høg usikkerheit, sa Salama.

– Dette var eigentleg eit problem vi føresåg, og samtidig eit problem vi har frykta, la han til.

Mange sivile er drepne i områda rundt Oicha. Hjelpearbeidarar, prestar og offentleg tilsette blir haldne som gislar av opprørarar, ifølgje Salama.

Ebola-utbrotet i Kongo er det tiande i landet sidan 1976. Det siste i rekkja starta 1. august i byen Mangina i Nord-Kivu. Til no har viruset tatt 63 liv av til saman 103 bekrefta eller sannsynlege smittetilfelle. Salama åtvarar om at WHO no stålset seg for «minst éi bølgje til med nye tilfelle».

Dersom talet på smitta og talet på personar som er i kontakt med smitta aukar i byen, vil det føre til logistikk-hindre og auka kostnader, påpeiker WHO.

