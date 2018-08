Sør-Koreas ekspresident dømt til 25 års fengsel

utenriks

Park vart i april dømt til 24 års fengsel for blant anna muting, utpressing og maktmisbruk. Ho vart også idømt ein bot på 18 millionar won. Fredag utvida høgsterett den opphavlege dommen, fordi dei meiner at Park tok imot meir pengar i muting enn først antatt. Bota hennar vart også sett opp til 20 milliardar won, drygt 150 millionar norske kroner.

I juli vart ho også dømt til åtte års fengsel for å ha tatt imot pengar frå etterretningstenesta og for innblanding i valet i 2016.

Park vart valt som Sør-Koreas første kvinnelege president i 2012. Ho vart avsett i fjor i ein riksrettsprosess etter månader med massedemonstrasjonar.

Kravet om hennar avgang vart reist som følgje av skuldingar om at Park var innblanda i omfattande korrupsjon og maktmisbruk. Ein annan sentral person i saka var Parks mangeårige venninne og mentor Choi Soon-sil, som er dømt for å presse store sørkoreanske selskap for pengar i byte mot politisk velvilje.

