Orkanen Lane nedgradert til kategori 3

Det bekreftar USAs nasjonale vêrvarslingsteneste (NWS) klokka 14.20 lokal tid.

Det er framleis ein sterk orkan, med vindstyrke opp til 57 meter per sekund, og vêrvarslingstenesta påpeikar at den framleis kan forårsake store skadar.

Lane var først klassifisert som kategori 5, som er den høgste kategorien, før den onsdag vart nedjustert til 4. Same dag som den er venta å treffe øyane, vart orkanen altså nedjustert igjen.

Skifta retning

NWS melde tidlegare torsdag at orkanen hadde skifta kurs og ville komme «farleg nært» stillehavsøyane. Både delstaten og den største øya har namnet Hawaii.

– Kursen er endra til å komme litt nærmare øyane no, dessverre, seier meteorolog Melissa Dye.

Ho seier kursendringa gjer at øya Hawaii, som på folkemunne blir kalla Big Island, og Maui no hamnar «midt» i orkanen.

Det har i løpet av eit døgn komme opp mot 500 millimeter nedbør på Big Island, og det er venta at nokre stadar kan få opp mot 800 millimeter regn før uvêret passerer. Det er difor sendt ut flaumvarsel for Maui og fleire andre øyar.

Katastrofemelding

USAs president Donald Trump sende ut ei katastrofeerklæring for Hawaii onsdag. Erklæringa gir departementet for innanlands sikkerheit, og den føderale nødetaten FEMA, autorisasjon til å koordinere nødhjelpsarbeid for å handtere dei venta herjingane.

Orkanen kan bli det kraftigaste uvêret som treffer Hawaii sidan orkanen Iniki i 1992.

