Oppsving for fransk vinproduksjon

Den totale produksjonen er i år berekna til 46,1 millionar hektoliter (4,6 milliardar liter), ein oppgang frå 36,8 millionar hektoliter i fjor då vårfrost øydela vinrankar mange stadar.

Anslaget for inneverande år er 5 prosent over gjennomsnittet for dei siste fem åra. Spesielt Champagne-regionen kan sjå fram til eit godt år, med utsikter til ein produksjon på over 3 millionar hektoliter, ein vekst på 39 prosent frå i fjor.

Middelhavsregionen må likevel nøye seg med ei innhausting som er under gjennomsnittet. Mugg ramma nesten alle vinprodusentane i regionen i vår.

Landbruksdepartementet i Paris åtvarar samtidig om at ein enno ikkje kan danne seg eit endeleg bilde av situasjonen i andre delar av landet der mugg har ramma landbruket, sidan druene modnar seinare der.

Frankrike var i fjor det nest største vinproduserande landet i verda etter Italia, ifølgje International Organisation of Vine and Wine.

