Helsedepartementet i Jemen: 20 barn drepne i missilangrep

utenriks

Angrepet skjedde 20 kilometer frå hamnebyen Hodeida, heilt aust i landet.

Ifølgje departementstalsmann Youssef al-Hadiri vart 20 barn, fem kvinner og sjåføren av eit køyretøy drepne då dei vart trefte av eit missil. Dei skal ha prøvd å rømme frå området etter at eit hus vart angripe onsdag, der fire personar mista livet.

Helsedepartementet er kontrollert av Houthi-opprørarane.

Den saudiarabiske koalisjonen har ikkje kommentert saka, men fleire kjelder nyheitsbyrået DPA har snakka med, bekreftar at 26 sivile er omkomne.

Tidlegare i august mista minst 50 personar, deriblant 29 barn, livet i eit luftangrep mot byen Dahyan då ein buss vart treft. Koalisjonen har påtatt seg ansvaret for angrepet, men hevdar at bussen transporterte opprørarar.

Hodeida ligg ved Raudehavet og har vore kontrollert av houthiane sidan slutten av 2014. Regjeringsstyrkar, som er støtta av den saudiarabiske koalisjonen, innleidde i juni ein offensiv for å ta tilbake Hodeida. Dei har fått kontroll over flyplassen byen, og jobbar no med å ta tilbake hamna, der 80 prosent av nødhjelpa til Jemen kjem inn.

(©NPK)