USA-sanksjonar fører til svakaste nivå for russisk valuta på to år

I morgonhandelen på Moskva-børsen torsdag fekk ein 69 rublar for 1 dollar. Ein må tilbake til april 2016 for å finne ein like svak rubel.

Seinare torsdag styrkte likevel rubelen seg til 67,8 rublar mot 1 dollar.

Sentralbanken i Russland opplyste dagen i førevegen at den står klar til å gripe inn for å styrke valutaen.

Tidlegare denne veka innførte USA sanksjonar mot to russiske shippingselskap som er skulda for å ha vore involvert i oljehandel med Nord-Korea. Washington har også kunngjort at USA vil innføre forbod mot eksport av amerikanske varer til Russland som kan brukast til militære formål. Dette tiltaket er venta å tre i kraft seinare denne veka.

Russlands president Vladimir Putin har fordømt sanksjonane og sagt at dei vil slå tilbake på USA. Dei er også «meiningslause», har han sagt.

– Eg håper våre amerikanske partnarar ein dag innser at denne type politikk ikkje har noko framtid, og at vi kan starte samarbeid på normalt vis, sa Putin etter eit møte med Finlands president Sauli Niinistö i den russiske byen Sotsji onsdag.

Svekkinga av den russiske valutaen skjer trass i at oljeprisen har stige til 75 dollar fatet. Samtidig er den russiske økonomien no i ferd med å bli betre.

– Rubelen burde vere mykje sterkare enn den er no, og grunnen til at den ikkje er det, er direkte kopla til sanksjonar frå USA, seier Chris Weafer, ein Moskva-basert analytikar i Macro Advisory.

