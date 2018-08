Sveriges finanstilsyn gir grønt lys til Nordeas Helsingfors-planar

utenriks

Finansinspektionen skriv at vurderinga av Nordeas flytteplanar «hovudsakleg fokuserte på om kreditorar, inkludert innskytarar, eller offentlegheitas interesser ville blitt påverka negativt» av dei.

I konklusjonen heiter det at «risikoen for dette ikkje vil auke» som følgje av flytteplanane.

Sjølv om flyttinga inneber at svenske myndigheiters innverknad over Nordea minkar, meiner Finansinspektionen at innsynet og moglegheita til å påverke vil vere tilstrekkeleg sjølv om hovudkontoret ligg i Finland, som i motsetnad til Sverige er med i EUs bankunion.

I ei fråsegn seier Nordea at dei er glade for Finansinspektionens løyve.

– Det er eit viktig steg vidare i flyttinga til EUs bankunion etter at Den europeiske sentralbanken gav Nordea banklisensen den 26. juni 2018, skriv dei i fråsegna.

Flyttinga til Helsingfors er planlagt 1. oktober 2018, så framt nødvendige godkjenning frå styresmaktene ligg føre.

Nordea meiner det er viktig å ha hovudsete i eit land som er med i EUs bankunion, ettersom det sikrar at dei opererer etter same regelverk som europeiske konkurrentar.

Finland er det einaste landet i Norden som er medlem av EUs bankunion.

