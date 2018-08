Politiet: To drepne og éin såra i knivangrep nær Paris

utenriks

Angrepet skjedde i forstaden Trappes sørvest for Paris torsdag formiddag. Ifølgje styresmaktene vart gjerningsmannen drepen av politiet like etter.

Jean-Jacques Brot, ein høgtståande regjeringsrepresentant i regionen Yvelines, skriv på Twitter at angriparen vart «nøytralisert» og at han er død.

IS hevda kort tid etter at gruppa stod bak angrepet, men ifølgje to sikkerheitskjelder var offera mora og søstera til angriparen. Den tredje personen, som vart alvorleg såra, skal ha vore ei forbipasserande kvinne.

Politiet har førebels ikkje sagt noko om motivet bak knivstikkinga.

IS-meldinga vart lagt ut nettstaden Aamaq kort tid etter angrepet. Der blir det hevda at angriparen følgde ei oppfordring frå IS-leiar Abu Bakr al-Baghdadi om å angripe fiendar overalt og med alle middel. Ein mann som blir hevda å vere Baghdadi, kom med oppfordringa i eit lydopptak som vart offentleggjort onsdag.

Frankrikes innanriksminister Gérard Collomb har også tvitra at angriparen er "nøytralisert». Han skriv også at tankane hans går til offera og deira nærmaste pårørande, men utan å seie kor mange offer det dreier seg om.

Trappes er ein by med 30.000 innbyggjarar i nærleiken av Versailles. Mange av innbyggjarane er fattige, og ein stor del har også muslimsk bakgrunn. Om lag 50 av innbyggjarane er mistenkte for å ha dratt til Syria og Irak for å kjempe for IS.

