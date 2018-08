Koalisjonen mot IS seier gruppas leiarskap er irrelevant

utenriks

Kommentaren fall etter at IS la ut eit opptak av det som visstnok er IS' leiar Abu Bakr al-Baghdadi.

I lydopptaket, som blei spreidd onsdag kveld, oppfordrar IS-leiaren til framleis heilag krig.

– Han er tatt igjen av hendingane og verkar ineffektiv. Vi er ikkje altfor bekymra over bodskap som kjem frå leiinga av IS, seier koalisjonens talsmann, oberst Sean Ryan.

– Vi meiner leiarskapen hans er irrelevant, seier Ryan.

Baghdadi har blitt erklært død ved fleire høve, men ein irakisk etterretningsoffiser sa i mai at han er i live og er på syrisk område, ikkje langt frå grensa til Irak.

Sist eit lydopptak av Baghdadi blei offentleggjort av IS, var i september 2017, rett etter at styrkar støtta av koalisjonen dreiv IS ut av den sjølverklærte hovudstaden deira Raqqa i Syria.

(©NPK)