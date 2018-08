Kina og USA trappar opp handelskrigen

utenriks

Den amerikanske tollen tredde i kraft ved 6-tida norsk tid torsdag. Om lag ein halvtime seinare bekrefta det kinesiske nyheitsbyrået Xinhua at Kina hadde svart med same mynt.

Kina har ein «klar mistanke» om at dei amerikanske tiltaka er eit brot på handelsreglane til Verdshandelsorganisasjonen (WTO), heiter det i ei fråsegn frå det kinesiske handelsdepartementet. Vidare blir det igjen understreka at Kina vil klage inn USA til WTO.

Den nye amerikanske tollen kjem i tillegg til tollen på 25 prosent som USA innførte mot ei rad andre kinesiske varer verdt 34 milliardar dollar 6. juli. Kina lovde også den gong å svare med same mynt.

Trump-administrasjonen har varsla at dei også står klare til å innføre toll mot ytterlegare kinesiske importvarer verdt opptil 200 milliardar dollar, og Kina har lovd ytterlegare mottiltak.

Opptrappinga i handelskrigen kjem same dag som Kinas visehandelsminister reiste til USA for å ha nye samtalar om handelen mellom dei to landa.

