Hawaii førebur seg på den kraftigaste stormen på 26 år

Klassifiseringa av Lane vart onsdag nedjustert frå kategori 5, som er den høgste kategorien, til kategori 4.

Det er venta at orkanen kan treffe Hawaii med ein vindstyrke på 44 meter i sekundet, noko som gjer det til den kraftigaste stormen i landet sidan orkanen Iniki i 1992.

Meteorolog Chevy Chevalier seier at orkanen kan bli justert ned til kategori 3 torsdag ettermiddag, men at det framleis vil vere ein kraftig orkan.

Kan vente tap av liv

Det er sendt ut orkanvarsel for Maui og øya Hawaii. Det er også fare for storm og mykje regn på dei andre øyane i øygruppa i Stillehavet. Lokalt over Hawaii er det venta over 500 millimeter nedbør.

Senteret vil vere over, eller svært nær, øyane mellom torsdag og laurdag, men allereie onsdag ettermiddag kan øya Hawaii få vindkast opp i storm styrke.

Orkanar treffer veldig sjeldan land på Hawaii, og det er nesten tre tiår sidan sist ein stor orkan ramma øygruppa. Då mista seks personar livet.

USAs nasjonale vêrvarslingsteneste (NWS) seier at delstaten bør førebu seg på at Lane kan føre til tap av liv.

