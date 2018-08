Demokratar seier hacking av veljarbase i røynda var ein test

utenriks

Partiets tryggleikssjef seier at forsøket på å hacke seg inn i basen hadde alle kjenneteikn på å vere eit genuint angrep. No har likevel partiet og tryggleiksleverandørane deira komme til at det snarare dreidde seg om eit simulert angrep.

Testen var ikkje klarert av partiet, seier tryggleikssjef Bob Lord. Det er ikkje klart kven som prøvde å bryte seg gjennom forsvarstiltaka i basen.

Avsløringa av at nokon prøvde å ta seg inn i veljarbasen, utløyste frykt for at partiet var utsett for noko tilsvarande som den hackinga Russland stod bak i samband med valet i 2016.

– Vi reagerte raskt for å beskytte opplysningane våre då vi såg kva som skjedde. Det demokratiske partiet er heile tida gjenstand for angrep frå hackarar, seier Lord.

Det var onsdag at fleire medium melde at partiet hadde tatt kontakt med FBI i samband med eit hackingforsøk.

