Trump refsar Cohen og hyllar Manafort på Twitter

– Dersom nokon ser etter ein god advokat, vil eg åtvare sterkt mot å nytte tenestene til Cohen! skriv Trump om den tidlegare advokaten sin på Twitter onsdag.

Meldinga er den første reaksjonen frå Trump etter at det vart klart at Cohen har byrja å samarbeide med påtalemakta og sagt seg skuldig i mellom anna brot på lova som regulerer valkampfinansiering.

Trump hevdar likevel at det Cohen har sagt seg skuldig i, ikkje er ulovleg.

– Michael Cohen har sagt seg skuldig i to tilfelle av valkampfinansierings-brot som ikkje er brotsverk. President Obama hadde eit stort brot på valkampfinansieringa, og det ordna dei lett opp i, skriv Trump vidare.

Trekkjer inn Trump

Det mest oppsiktsvekkjande med Cohens forklaring til etterforskarane er at han har trekt den amerikanske presidenten inn i saka. Mellom anna har han sagt at det var Trump som gav han ordre om å betale pornostjerna Stormy Daniels og ein tidlegare Playboy-modell pengar for at dei ikkje skulle seie noko som kunne øydeleggje sjansane hans for å bli president under valkampen i 2016.

I fleire av meldingane som Trump la ut onsdag, skriv han òg om saka mot den tidlegare valkampsjefen sin, Paul Manafort. Han skryt av at Manafort ikkje har late seg knekke, og at han ikkje har «dikta opp historier», slik han hevdar Cohen har gjort. Han uttrykkjer òg stor sympati med Manafort og familien hans.

– Modig mann

– I motsetning til Michael Cohen nekta han å la seg «knekke» – dikte opp historier for å få ein «avtale». Stor respekt for ein modig mann!

Manafort vart tysdag funnen skuldig i 8 av 18 tiltalepunkt etter å ha vore skulda for bank- og skattesvindel i samband med konsulenthonorar han skal ha fått av tidlegare russiskvennlege styresmakter i Ukraina.

Ifølgje Trump er saka mot Manafort ei «heksejakt», og han viser òg til at juryen ikkje greidde å bli einig om ti av tiltalepunkta.

