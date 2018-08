Trump: Manafort-dommen er ei skam

utenriks

USAs president snakka til pressa då han kom til West Virginia tysdag. Då var det kjent at den tidlegare valkampleiaren hans, Paul Manafort, som ein del av etterforskinga av russisk innblanding i valkampen i 2016, er dømt for fem tilfelle av skattesvindel, to tilfelle av banksvindel og for ikkje å ha oppgitt ein utanlandsk bankkonto.

– Paul Manafort er ein bra mann. Han jobba med Ronald Reagan og visepresident Bob Dole. Han var med mange forskjellige folk opp gjennom åra. Eg føler meg veldig lei meg for det, var Trumps kommentar til kva han syntest om dommen. Han la også til at dommen ikkje har noko med han sjølv å gjere.

Trump har tidlegare sagt at han meiner Manafort er blitt behandla verre enn den legendariske gangsteren Al Capone, og tysdag sa han at rettsavgjerda mot Manafort er ein del av «heksejakta» etter 2016-valet.

– Dette er ei heksejakt og ei skam. Det er ein veldig trist ting som har skjedd, dette har ikkje noko å gjere med Russland-samansverjinga, sa Trump.

