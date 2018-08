Ingen omkomne etter jordskjelv i Venezuela

utenriks

Skjelvet kom like etter klokka 17.30 lokal tid.

Episenteret var 20 kilometer nordvest for byen Yaguaraparo og hadde ei djupn på 123 kilometer, ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Venezuelas eige målesenter målte skjelvet til 6,3.

Visepresident Delcy Rodríguez bekreftar at ingen omkom i skjelvet. Det er heller ikkje meldt om nokon alvorlege skadar.

Eit vitne i Cumaná, ein av dei største byane nær episenteret, fortalde til nyheitsbyrået AP at det er rapportert om fleire skadde etter at ei rulletrapp på eit kjøpesenter kollapsa, men skadeomfanget er ikkje kjent. Han la til at det utover dette ikkje var nokon umiddelbare teikn på andre materielle skadar i nærleiken.

Ifølgje ein journalist for avisa El Universal, som rapporterte frå Irapa nær episenteret, førte jordskjelvet til at nokre bygningar fekk sprekker i veggene.

I 1997 var det eit jordskjelv med lik styrke i same område. Då mista 73 menneske livet. 30 år tidlegare mista 200 personar livet då eit jordskjelv målt til 6,7 ramma hovudstaden.

