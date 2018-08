Giuliani om Cohen-saka: Ingen skuldingar mot Trump

utenriks

Tysdag vart det kjent at Trumps tidlegare advokat Michael Cohen har inngått ein avtale med føderale styresmakter. Han har erklært seg skuldig i tiltalepunkt som omfattar ulovleg valkampfinansiering, banksvindel og unndragig av inntektsskatt, og å ha gjort to utbetalingar med intensjon om å påverke eit val.

Utan å nemne Trump ved namn, sa Cohen at han utførte utbetalinga av hysj-pengane på vegner av «kandidaten til eit føderalt embete». Det er likevel ikkje tvil om at han refererer til Trump, og Cohens eigen advokat, Lanny Davis, hadde dette å seie på Twitter tysdag:

– I dag reiste han seg og vitna under eid at Donald Trump instruerte han til å gjere seg skuldig i eit brotsverk ved å betale to kvinner med hovudhensikt å påverke eit val. Om dei betalingane var lovbrot for Michael Cohen, kvifor skulle dei ikkje vere lovbrot for Donald Trump, spør Davis.

Advokaten avviser

Trump sjølv har unngått spørsmål om Cohen frå media. Men den personlege advokaten hans Rudy Giuliani seier tysdag i ei fråsegn at tiltalen mot Cohen ikkje inkluderer dei skuldingane som kom fram i retten om at Trump skal ha instruert han om å utføre betalingane, ifølgje nyheitsbyrået AP.

– Det er ingen skuldingar mot presidenten i skuldingane frå påtalemakta, sa advokaten på vegner av presidenten.

Cohen sa i retten at han i 2016 betalte 130.000 og 150.000 dollar til to forskjellige kvinner for at dei ikkje skulle gå ut med informasjon som kunne vere til skade for «kandidaten til eit føderalt embete».

Knyter Trump til saka

Giuliani gjentok tysdag den føderale statsadvokaten Robert Khuzamis fråsegn om at skuldingane mot Cohen «reflekterer eit mønster av løgner og uærlegdom over betydeleg tid».

Ein tidlegare aktor i justisdepartementet, Daniel Petalas, seier presidenten no er dratt djupare inn i saka.

– Presidenten har eit visst vern som sitjande president, men om dette er sant, og han var klar over det og prøvde å påverke eit val, kan det vere ei straffbar handling på føderalt nivå, seier han.

