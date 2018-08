Advokat: Cohen kan ha opplysningar som kan vere relevante for Russland-saka

utenriks

Opplysningane kan mellom anna handle om Trumps kjennskap til datainnbrota i e-postkontoane til fleire demokratar under valet i 2016, opplyste forsvararen til Cohen, Lanny Davis, onsdag.

Ifølgje Davis kan dei òg dreie seg om Trumps kjennskap til eit mogleg russisk komplott mot det amerikanske demokratiet og det å la vere å informere FBI om dette.

Davis legg til at Cohen ikkje ønskjer å bli benåda av Trump.

Michael Cohen har tidlegare vore advokat for president Donald Trump. Tysdag vart det kjent at han har inngått ein avtale med påtalemakta.

Han har sagt seg skuldig i brot på valfinansieringslova og har sagt at det var Trump som gav han ordre om å gjere det han no har sagt seg skuldig i.

Spesialetterforskar Robert Mueller og teamet hans prøver å finne ut om Russland påverka det amerikanske presidentvalet slik at vinnarsjansane auka for Trump og minka for motkandidaten Hillary Clinton. Dei etterforskar òg om nokon i valkampteamet til Trump visste om dette.

