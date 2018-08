Turnbull held fram som Australias statsminister etter utfordring

utenriks

Turnbull stilte posten til disposisjon under eit møte i Det liberale partiet etter at det i fleire veker har blitt spekulert om at han ikkje hadde nok støtte blant sine eigne. 47 år gamle Dutton, som leier den konservative fløya i partiet, valde då å utfordre statsministeren.

Det førte til at partiet tysdag heldt ei skriftleg avstemming om kven av dei to som skulle ha statsministerposten, og Turnbull vann med 48 mot 35 av stemmene.

Etter nederlaget valde Dutton å gå av, ifølgje den australske kanalen ABC.

Utfordringa for 63 år gamle Turnbull er at resultatet viser at han no ikkje sit trygt. ABC melder at resultatet har «dødeleg såra» Australias 29. statsminister.

Konflikten toppa seg måndag då Turnbull måtte føye seg etter den konservative fløya og vart tvungen til å droppe planane om å lovfeste eit overordna mål for reduksjon av klimagassutslepp.

Miljøminister Josh Frydenberg hadde på førehand åtvara mot å kaste Turnbull, ettersom det ville skape frustrasjon hos veljarane. Hadde Dutton vunne, ville han ha blitt den sjette leiaren i partiet på elleve år.

Ingen australsk statsminister har sete ut heile perioden sidan 2007. I 2015 danka Turnbull sjølv ut partifellen Tony Abbott.

Det neste valet er i mai 2019.

