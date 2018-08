Microsoft: Nye russiske hackarangrep før mellomvalet i USA

utenriks

Ifølgje det amerikanske teknologiselskapet har ei gruppe med band til den russiske regjeringa etablert falske internettdomene som skulle sjå ut som om dei tilhøyrde to amerikanske konservative organisasjonar, Hudson Institute og International Republican Institute.

Tre andre falske domene var laga for å sjå ut som om dei var Senatets domene, det eine kammeret i Kongressen.

Microsoft seier ingenting detaljert om nettstadene, men føremålet skal ha vore å lure nettbrukarar inn på falske versjonar av dei aktuelle sidene. Ein representant for selskapet seier at hackinga denne gongen ikkje nødvendigvis hadde som mål å hjelpe eit parti framfor eit anna.

– Denne aktiviteten er grunnleggjande fokusert på å forstyrre demokratiet, seier Microsoft-president og øvste juridiske ansvarlege Brad Smith.

Neppe vellykka

Han opplyser at det ikkje er teikn til at hackarane lykkast i forsøka på å få nokon til å klikke seg inn på dei falske nettstadene, noko som kunne ha utsett brukaren for skjult overvaking og datatjuveri.

Begge dei konservative tenkjetankane som har vorte angripne, seier dei har prøvd å vere årvakne i kampen mot e-postangrep med forsøk på passordtjuveri, såkalla «spear-phishing». Dei trur kampen deira for demokrati verda over har vekt irritasjon hos autoritære regime.

– Vi er glade for at arbeidet vårt har vekt merksemd hos aktørar som dette. Det betyr antakelegvis at det vi gjer har ein effekt, seier David Tell i Hudson Institute.

Kreml avviser

Microsoft kallar hackargruppa bak dei falske nettstadene Strontium, andre har kalla henne Fancy Bear og APT28. I ein tiltale som Russland-granskar Rober Mueller har tatt ut, går det fram at den amerikanske påtalemakta knyter gruppa til den russiske etterretningstenesta GRU. Gruppa skal òg ha stått bak hackinga av både Det demokratiske partiet og valkampanjen til Hillary Clinton i 2016.

– Vi er ikkje i tvil om kven som er ansvarleg, seier Brad Smith.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov avviser skuldingane og seier at utsegnene frå Microsoft «manglar detaljar». Det er uklart «kven hackarane er» og korleis dei kunne påverke det amerikanske valsystemet, sa Peskov tysdag ettermiddag.

Dataangrep mot demokratisk senator

Opplysningane frå Microsoft kjem berre veker etter at selskapet gjorde ei liknande oppdaging knytt til senatoren Claire McCaskill frå delstaten Missouri, som stiller til attval for Demokratane i valet i november.

McCaskill hevdar at russiske hackarar har gjort eit mislykka forsøk på å infiltrere datanettverket hennar i Senatet.

Forsøka liknar på dataangrepa før presidentvalet i 2016, som den amerikanske etterretninga meiner var eit forsøk på å hjelpe Donald Trump til å vinne valet.

(©NPK)