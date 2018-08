IS seier dei stod bak rakettangrep mot presidentpalasset i Kabul

utenriks

To menn stod bak angrepet, og dei vart begge drepne av tryggingsstyrkane. Seks personar vart såra i angrepet, opplyste ein talsmann for hæren på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag der han kunngjorde at angrepet var avslutta.

Seint tysdag ettermiddag uttalte IS at det var dei som stod bak angrepet, ifølgje DPA.

Rakettane vart fyrte av mens president Ashraf Ghani heldt ein direktesendt tale i samband med starten på feiringa av den muslimske høgtida id al-adha. Opptaket viser at presidenten tar ein pause i talen mens vi høyrer lyden av kraftige smell i bakgrunnen.

– Viss dei trur at rakettangrepa kjem til å halde afghanarane nede, så tar dei feil, seier Ghani når han igjen tar ordet.

Like etter kom det meldingar om at militære helikopter angreip eit område i gamlebyen i Kabul, og ein røyksky steig opp etter eit luftangrep mot ein bygning med antatte opprørarar.

Det kunne høyrast både eksplosjonar og skyting mens tryggingsstyrkane sperra av området, og brannbilar og politibilar rykte ut.

Sprang for livet

Folk som like før hadde vore ute for å kjøpe mat til id-festen, sprang alt dei kunne for å søkje ly, og bilar gassa på for å komme seg unna.

Ingen hadde tysdag ettermiddag meldt at dei stod bak angrepet.

Ifølgje ein talsmann for politiet, Hashmat Stanikzai, starta kampane ved 9-tida, like etter at rakettane vart fyrt av. Seks timar seinare gjekk føre seg dei framleis.

Ein talsmann for innanriksdepartementet, Najib Danish, stadfestar at opprørarar tok kontroll over ein bygning like ved ein moské, og at dei fyrte av fleire rakettdrivne granatar og bombekastargranatar mot delar av byen.

Det er òg meldt at tryggingsstyrkane prøvde å uskadeleggjere to bilbomber.

Utsett hovudstad

At angrepet skjer på starten av id-feiringa, sender ein kraftig bodskap til president Ghani, som ønskjer å forhandle med Taliban for å få slutt på den snart 17 år gamle krigen.

Søndag varsla han ei ny våpenkvile med Taliban i samband med id-feiringa, men han kravde òg at Taliban legg ned våpena.

Det er likevel ingen teikn til at opprørsgruppa har noko ønske om å gå med på dette, og eit offisielt svar lèt vente på seg.

Ekspertar meiner at angrepet viser kor dårleg sikra Kabul er mot angrep.

– Viss ein rakett hadde landa i bakgarden i palasset, kunne han ha drepe eller såra presidenten, seier analytikaren Nazar Sarmachar.

Rakettane skal ha vore retta mot minst to område, mellom anna det som blir rekna som det best vakta i byen, der både vestlege ambassadar og regjeringsbygg er plasserte.

Bortføring

Angrepet i Kabul kjem etter fleire blodige veker i Afghanistan, der Taliban mellom anna storma storbyen Ghazni, som ligg berre eit par timars køyretur sør for Kabul. Hundrevis av menneske kan ha vorte drepne i kampane.

Måndag stoppa Taliban tre bussar nord i landet og bortførte nærare 200 menneske. Dei sleppte dei fleste fri kort tid etter, mens held framleis 21 personar fanga, ifølgje ein lokal politisjef. Fleire av desse høyrer til tryggingsstyrkane i landet.

Taliban har òg trappa opp angrepa mot afghanske tryggingsstyrkar fleire andre stader i landet.

Det er snart 17 år sidan Taliban mista makta i landet som følgje av den amerikanskleidde invasjonen i Afghanistan.

