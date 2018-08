IAEA: Ingen teikn til at Nord-Korea har stoppa kjernefysisk aktivitet

utenriks

Rapporten vart lagt fram tysdag. Der uttrykkjer IAEA stor bekymring for vidareutviklinga av atomprogrammet i landet.

– Fortsettinga av og den vidare utviklinga av Nord-Koreas atomprogram og utsegner frå Nord-Korea i samband med dette gir grunn til stor bekymring, skriv atomenergibyrået.

Nord-Koreas leiar Kim Jong-un har dei siste månadane hatt toppmøte med både USAs president Donald Trump og Sør-Koreas Moon Jae-in. Begge gongene lova Kim at han ville jobbe for å gjere Korea-halvøya fri for atomvåpen.

