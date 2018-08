utenriks

Politiet fekk melding om gjenstanden klokka 19.40 måndag kveld. Dei seier at det var omstende på staden som gjorde at ein kunne få mistanke om at gjenstanden var farleg.

Ein person er arrestert og mistenkt for planlegging av allmennfarleg øydelegging, melder politiet.

Eit område mellom Skansen og Gröna Lund vart sperra av. Politiet vil ikkje gi ytterlegare detaljar om gjenstanden eller omstenda rundt denne.

